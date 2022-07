La Fête Nationale à Arles Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône 10h : Défilé militaire de la Fête Nationale sur le boulevard des Lices (de l’avenue Victor-Hugo jusqu’à la rue Gambetta) avec la participation du 25ème Régiment du Génie de l’Air d’Istres, de la Préparation Militaire Marine, de la Compagnie de Gendarmerie de l’arrondissement d’Arles, de la Police municipale, du Centre de Secours Principal d’Arles et l’orchestre Harmonie du Pays d’Arles.



21h30 : Animation musicale, avec le groupe Faraman, place de la République.



22h20 : Feu d’artifice par le Groupe F, visible depuis les quais du 8-Mai 1945 et Marx Dormoy ainsi que le Pont de Trinquetaille.



La ville d'Arles célèbre la Fête Nationale avec un programme haut en couleur : défilé militaire, feu d'artifice et grande soirée musicale sur la place de la République.



