la grand-place de ROUBAIX, le samedi 28 mai à 14:00

C’est la fête sur la Grand’Place ——————————– Le collectif du Jeu sur Roubaix participe à la fête Mondiale du jeu en organisant son propre événement pour la 15° année. Les quatre règles d’or de la charte de la fête du jeu : -le jeu gratuit, -le jeu pour tous, -le jeu partout, -le jeu sous toutes ses formes. _Le 28 MAI 2022 sur la Grand’Place vous trouverez_ : jeux traditionnels, coopératifs, d’adresse, de construction, de stratégie, de carte, jeux de sable, jeux du monde, d’éveil à la motricité, casse-tête, grands jeux… venez en FAMILLE , vous trouverez des jeux pour vous !!!

Entrée LIBRE

2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:00:00

