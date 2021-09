Aillas Aillas Aillas, Gironde La Fête Locale d’Aillas Aillas Aillas Catégories d’évènement: Aillas

La Fête Locale d’Aillas Aillas, 18 septembre 2021, Aillas. La Fête Locale d’Aillas 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 23:00:00

Aillas Gironde Aillas EUR 0 0 Fête locale avec de nombreuse animations, producteurs locaux et musiques au cours de ces deux jours. Cette année, participez aussi au concours de bicyclettes décorées.

