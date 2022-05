La fête foraine d’Orléans ChapitO Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges : des attractions pour enfants, les manèges à sensations, des jeux : stands de tir, loterie de peluches…. Sans oublier les gourmandises avec les traditionnelles barbes à papa et autres friandises. La fête foraine d’Orléans ouvrira ses portes le samedi 21 mai à Chapit’O.

Entrée libre – Tarif Réduit les mercredis

