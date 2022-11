La fête foraine de Noël Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne

La fête foraine de Noël Aubagne, 26 novembre 2022, Aubagne. La fête foraine de Noël

Esplanade Lucien Grimaud Aubagne Bouches-du-Rhne

2022-11-26 – 2023-01-08 Aubagne

Bouches-du-Rhne Des manèges pour les tout-petits et des attractions à sensations pour les plus grands.

On y trouvera également des stands alimentaires, barbe à papa, churros, glaces. La fête foraine d’Aubagne revient pendant la période des fêtes de fin d’année ! +33 4 42 18 19 27 http://www.aubagne.fr/ Aubagne

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aubagne Adresse Esplanade Lucien Grimaud Aubagne Bouches-du-Rhne Ville Aubagne lieuville Aubagne Departement Bouches-du-Rhne

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

La fête foraine de Noël Aubagne 2022-11-26 was last modified: by La fête foraine de Noël Aubagne Aubagne 26 novembre 2022 Aubagne Bouches-du-Rhne Esplanade Lucien Grimaud Aubagne Bouches-du-Rhne

Aubagne Bouches-du-Rhne