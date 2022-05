La Fête est dans la Place

La Fête est dans la Place, 4 juin 2022

2022-06-04 – 2022-06-21
Manège (jusqu'au 18 juin), confiserie, trampoline, pêche aux canards …
animation@vitry-le-francois.net
+33 3 26 41 22 77
http://www.vitry-le-francois.net/
dernière mise à jour : 2022-05-25

