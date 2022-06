LA FETE DU VILLAGE Nargis Nargis Catégories d’évènement: 45210

NARGIS

LA FETE DU VILLAGE Nargis, 11 juin 2022, Nargis. LA FETE DU VILLAGE Nargis

2022-06-11 – 2022-06-11

Nargis 45210 Nargis La mairie de Nargis présente la fête du village le samedi 11 juin dès 20 h 30 :

– 20 h 30 : Spectacle pour enfants offert par la commune, avec la compagnie Cri-O-Lane : acrobaties, clowneries, jongleries et trapèze.

– 22 h : Retraite aux flambeaux (retrait et dépôt à la garderie). Manèges, stands durant tout le week end. LA FETE DU VILLAGE +33 2 38 26 03 04 La mairie de Nargis présente la fête du village le samedi 11 juin dès 20 h 30 :

– 20 h 30 : Spectacle pour enfants offert par la commune, avec la compagnie Cri-O-Lane : acrobaties, clowneries, jongleries et trapèze.

– 22 h : Retraite aux flambeaux (retrait et dépôt à la garderie). Manèges, stands durant tout le week end. MAIRIE NARGIS

Nargis

dernière mise à jour : 2022-06-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS

Détails Catégories d’évènement: 45210, NARGIS Autres Lieu Nargis Adresse Ville Nargis lieuville Nargis Departement 45210

Nargis Nargis 45210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nargis/

LA FETE DU VILLAGE Nargis 2022-06-11 was last modified: by LA FETE DU VILLAGE Nargis Nargis 11 juin 2022 45210 Nargis

Nargis 45210