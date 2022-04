La Fête du Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Fête du Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin, 23 avril 2022, Saint-Quentin. La Fête du Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin

2022-04-23 – 2022-04-24

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne 0 C’est la Fête au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane en avril ! Samedi 23 avril de 14h à 18h : Fabrication du beurre à l’ancienne et dégustation gratuite Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants, …

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes, …

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane Ambiance musicale et dansante. Dimanche 24 avril de 10h à 18h : Marché de produits artisanaux et régionaux : produits de beauté à base de miel, plantes aromatiques, fromages, confitures, teinture végétale à base de waide, bijoux artisanaux, savon végétal… et bien d’autres !

Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants…

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes…

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane C’est la Fête au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane en avril ! Samedi 23 avril de 14h à 18h : Fabrication du beurre à l’ancienne et dégustation gratuite Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants, …

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes, …

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane Ambiance musicale et dansante. Dimanche 24 avril de 10h à 18h : Marché de produits artisanaux et régionaux : produits de beauté à base de miel, plantes aromatiques, fromages, confitures, teinture végétale à base de waide, bijoux artisanaux, savon végétal… et bien d’autres !

Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants…

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes…

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane metiersdantan@orange.fr +33 3 23 66 13 13 http://www.village-metiers-dantan.fr/ C’est la Fête au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane en avril ! Samedi 23 avril de 14h à 18h : Fabrication du beurre à l’ancienne et dégustation gratuite Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants, …

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes, …

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane Ambiance musicale et dansante. Dimanche 24 avril de 10h à 18h : Marché de produits artisanaux et régionaux : produits de beauté à base de miel, plantes aromatiques, fromages, confitures, teinture végétale à base de waide, bijoux artisanaux, savon végétal… et bien d’autres !

Animation autour des Objets Insolites

Animations des Boutiques : Couture, École, Jeux Forains, Métiers Ambulants…

Café Rétro : ventes de boissons diverses, tarte aux pommes…

Exposition de Voitures Anciennes

Moment convivial avec nos passionnés de Motobécane VDMA

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-04-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

La Fête du Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin 2022-04-23 was last modified: by La Fête du Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin Saint-Quentin 23 avril 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne