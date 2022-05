La Fête du village

2022-07-01 – 2022-07-04 Venez nombreux profiter des festivités organisées par le Comité de Fêtes à l'occasion de la Fête du village ! Dès le vendredi vous y trouverez la fête foraine puis grillades. Le samedi randonnée, soirée moules/frites, concours de belote. Le dimanche vide-greniers, course cycliste, soirée entrecôtes suivi d'une soirée musicale. Le lundi soupe au fromage et feux d'artifices.

