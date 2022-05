La Fête du Verre de la Vallée de la Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: 76340

La Fête du Verre de la Vallée de la Bresle
Blangy-sur-Bresle
13-14 août 2022

Ce sera la 23ème édition cette année, vous pourrez découvrir toutes les particularités du verre, le temps d'un weekend ! Seul les initiations, la découverte des rues blangeoises ainsi que la restauration seront payantes
• Visite du nouveau musée du verre et accéder à la démonstration du souffleur de verre (payant- 6 €)
• Visite des pièces de l'exposition Eclats de Verre en Bresle (accès gratuit)
• Découverte de démonstrations des métiers en lien avec le verre (gratuites)
• Parcourir les halles où sont installés les verriers artisans d'art (accès gratuit)
• Pratique d'une première initiation (payant)
• Parcourir les pages affichées du fascicule ENVERS D'ENFANCE (accès gratuit).
• Visionnages de vidéos sur le thème du verre (gratuites)
• Se divertir, se restaurer et faire la fête (payant)
• Se procurer des pièces ou témoins forts (payant)
• Participer à une activité de création

Infos : 09 62 12 90 70 / www.amafontaine.fr / amafontaine@orange.fr

