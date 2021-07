Roubaix STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Nord, Roubaix La fête du vélo STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

La fête du vélo STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, 29 août 2021-29 août 2021, Roubaix. La fête du vélo

STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, le dimanche 29 août à 09:00

Le 29 août au Stab Vélodrome aura lieu la fête du vélo, animation, restauration, randonnée cycliste, l’occasion de se retrouver ou de venir profiter seul(e) ou à plusieurs de notre vélodrome régional ! ? Plus qu’une fête, nous organisons **une grande braderie** du deux roues !! L’occasion pour vous de vendre ce qui traine chez vous, et de continuer de transmettre la passion du cyclisme à travers un maillot, vélo, cuissard, bidon, et j’en passe… Pour ceux qui souhaitent prendre un stand et vendre dans un temple du cyclisme ? Cliquez sur lien : [[https://www.weezevent.com/fete-du-velo-2021](https://www.weezevent.com/fete-du-velo-2021)](https://www.weezevent.com/fete-du-velo-2021) !

Entrée libre et gratuite, possibilité de réserver un stand braderie pour 20€, offre promotionnelle pour les baptêmes 15€

La fête du vélo vous attend le 29 août au Vélodrome Régional ! STAB Vélodrome couvert régional Jean-Stablinski 59 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-29T09:00:00 2021-08-29T17:00:00

