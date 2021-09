La fête du vélo Parc de la Coulée Verte, 25 septembre 2021, Guérande.

La municipalité souhaite encourager et accompagner le développement de la pratique du vélo sur son territoire en proposant une animation dédiée au vélo et mettant en valeur le potentiel cyclable du territoire dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. Le projet consiste en : – La proposition de circuits de « randonnée cyclable » tous publics – L’organisation d’un « village vélo » avec différents partenaires Le Village Vélo ————— Dans le village Vélo, vous retrouverez : ### L’association Place aux vélos : * Exposition de panneaux de sensibilisation à la pratique du vélo – Proposition de documentation de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et de livres pédagogiques à destination des plus jeunes. * Stand de recharge solaire de vélos à assistance électrique à partir d’une mini centrale de 4 panneaux solaires sur support bois qui offrent une dizaine de prises 220V * Stand de marquage bicycode par étiquette inarrachable. ### Intersport * Atelier changement de chambre à air et atelier réglage de freins le matin * Atelier contrôle technique gratuit des vélos l’après-midi. ### Le Stand Ville de Guérande et Cap-Atlantique * Stand institutionnel – communication, échanges avec les usagers * Mise à disposition de VAE pour une première prise en main. ### Le service des sports * Vélo école à destination des plus petits, parcours d’initiation… ### Alfonse cycles * Activités de restauration par typologies de matériaux ### La Police municipale * Sensibilisation à la sécurité routière, * Parcours de maniabilité

La fête du vélo se déroule le samedi 25 septembre de 10h à 16h, à la Coulée verte

Parc de la Coulée Verte Coulée verte avenue Anne de Bretange Guérande Beauséjour Loire-Atlantique



