LA FÊTE DU VÉLO Neufchâteau, dimanche 2 juin 2024.

La fête du vélo est de retour cette année pour vous inviter à vous (re)mettre en selle et partir sur les routes de l’Ouest Vosgien. De Neufchâteau à Domremy-la-Pucelle en passant par Coussey via la Voie Verte. Une voie verte prolongée grâce à des voies de circulation réservées aux cyclos jusqu’à la Maison Natale de Jeanne d’Arc.

Un véritable rendez-vous festif et accessible à tous, avec de nombreuses animations gratuites.

Au programme

– des circuits accompagnés par le club cyclo et le club VTT de Neufchâteau

– un parcours gourmand

– des animations musicales et familiales

– et bien d’autres surprises

Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur le site internet à partir de mi-mai.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est contact@tourisme-ouest-vosges.fr

