LA FÊTE DU VELO La Plaine-sur-Mer, 21 mai 2022, La Plaine-sur-Mer.

LA FÊTE DU VELO Terrain stabilisé Centre bourg La Plaine-sur-Mer

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21 13:00:00 Terrain stabilisé Centre bourg

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Organisée par la municipalité. Le vélo sera à l’honneur sur tout le territoire du 14 mai au 11 juin ! A La Plaine sur Mer, la Fête du Vélo est de retour le 21 mai, de 9h à 13h, sur le terrain stabilisé dans le centre-bourg. Rien de tel qu’un évènement festif pour saisir l’occasion de « parler vélo » avec vous ! Ce sera donc l’occasion de retrouver un espace dédié à la restitution du résultat de l’étude globale des déplacements doux amorcée depuis plus d’un an. Pour cette deuxième édition, nous avons le plaisir de bénéficier du soutien de Pornic agglo Pays de Retz.

Au programme de la matinée

• « Découvrez votre territoire et ses paysages à vélo ! », c’est la thématique commune de la Fête du Vélo sur tout le territoire ! L’occasion de redécouvrir nos circuits vélo ! Depuis le terrain de football, prenez le départ d’un circuit de 8 km à travers la campagne plainaise. Le trajet sera agrémenté de pauses ludiques animées par les enfants de la Maison des Jeunes.

• Atelier réparation de vélos animé par l’association Vélo pour Tous. N’hésitez pas à amener votre vélo mal en point, ou à simplement venir prendre des conseils pour apprendre à entretenir votre vélo !

• Vente de vélos d’occasion par l’association Vélo pour Tous. L’association, atelier solidaire, récupère auprès des déchetteries des vélos, qu’ils réparent et proposent à la vente à un tarif modique. Il y en aura peu, ne les manquez pas dès 9h ! Une partie des recettes est reversée à des associations caritatives de votre choix.

• Venez faire marquer votre vélo !

Le marquage bicycode est un numéro unique gravé sur le cadre de votre vélo et enregistré dans un fichier national. Cela vous permet en cas de vol de vélo d’être contacté si votre vélo est retrouvé.

Atelier proposé par Pornic Agglo Pays de Retz, animé par l’association Place au vélo Estuaire.

• Piste de maniabilité et draisiennes pour les plus jeunes.

Aider les enfants à acquérir les bons réflexes pour des déplacements sûrs et former les nouvelles générations d’usagers de la route est indispensable ! Les petits pourront se tester sur un parcours mis en place. Atelier proposé par Pornic agglo Pays de Retz.

• Découverte du vélo électrique Vélila

Test sur piste sécurisée de l’utilisation du vélo à assistance électrique. Vélos mis à disposition par Pornic agglo Pays de Retz.

A partir de 10h30

Démonstration de monocycle par l’association Cirqu’en Retz !

Organisation d’une compétition commentée de trial (monocycle sur obstacles) par les adhérents de l’association, dont certains sont des champions internationaux ! Ils préparent les championnats du monde de cet été, ne les manquez pas !

ANIMATIONS GRATUITES. Plus d’infos au 02 40 21 50 14 ou sur le site laplainesurmer.f

