La Fête du Vélo Janzé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Janzé.

La Fête du Vélo 2021-06-26 10:30:00 – 2021-06-26 22:30:00 Départ route de Bain (déambulation) Champ de Foire (spectacle)

Janzé Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du Tour de France, la Ville de Janzé organise la fête du vélo : une journée festive pour toute la famille !

En journée, retrouvez « La parade de Janzé ». Ouvrez grand vos yeux et partez pour un voyage dans le temps… Venez découvrir la parade « le vélo à travers les âges ». Pas moins de 50 vélos du début du XXe siècle seront présentés et mis en scène. Ils seront accompagnés de véhicules de la caravane publicitaire des années 70-80 !

En soirée, venez vous ambiancer avec « La Batt-Mobile ». Rendez-vous pour une soirée festive et musicale sur le Champ de Foire pour découvrir l’impressionnante Batt-Mobile de Nomad Men : deux batteurs, face à face, jouent sur une même batterie acoustique fixée sur un tricycle complètement déjanté. Cette machine ne passe pas inaperçue et a plus d’un tour dans son sac ! Une cage thoracique en acier rouillé, une allure d’insecte coiffé de dentelle, des roues surréalistes et des musiciens qui enchaînent les battles, sans perdre leur souffle.

dernière mise à jour : 2021-06-19 par