La fête du vélo Hesdin, 16 mai 2022, Hesdin.

La fête du vélo Hesdin

–

Hesdin Pas-de-Calais

Hesdin La communauté de communes des 7 Vallées organise ce dimanche 29 mai à Hesdin la première édition de la Fête du vélo ! nAu programme : n La découverte de plusieurs sentiers VTT ou cyclo dont un parcours famille, un parcours pour amateurs de vélo et d’autres pour un public plus expérimenté. Mais aussi un atelier d’initiation de 3 à 7 ans, une brocante de vélos et la présentation d’un atelier de réparation.

contact@7vallees-comm.fr https://www.7vallees.fr/

La communauté de communes des 7 Vallées organise ce dimanche 29 mai à Hesdin la première édition de la Fête du vélo ! nAu programme : n La découverte de plusieurs sentiers VTT ou cyclo dont un parcours famille, un parcours pour amateurs de vélo et d’autres pour un public plus expérimenté. Mais aussi un atelier d’initiation de 3 à 7 ans, une brocante de vélos et la présentation d’un atelier de réparation.

Hesdin

dernière mise à jour : 2022-05-12 par