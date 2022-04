La Fête du vélo et de l’environnement à Argentan Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Argentan Orne . 10h : Animations, Vélo-smoothie et customisation de vélos à la Maison du citoyen,

. 12h : Pique nique zéro-déchets (à apporter) dans la prairie de la Maison du citoyen.

. 13h30 : Départ de la vélo-parade RDV à la Maison du citoyen (1 rue des Pervenches)

. 14h30 : Spectacle humoristique « VELOTONOME », sur la place de la mairie,

. 15h30 : Rallye vélo à travers Argentan ; enquête à réaliser en autonomie, avec carte fournie pour retrouver un vélo caché dans Argentan, par équipes de 4-6 vélos maxi. RDV devant l’Office de Tourisme. Durée : 1 heure. Moins de 10 km.

Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires auprès de l’Office du Tourisme : 02 33 67 12 48.

