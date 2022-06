La Fête du Vélo : BOURSE AUX VELOS

2022-06-11

2022-06-11 – 2022-06-11 Bourse aux vélos dans le cadre d’une journée festive et familiale autour du vélo

Dépôt des vélos à vendre entre 8h et 9h15. Vente au public de 9h30 à 12h30.

Nombreuses autres animations tout au long de la journée. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

