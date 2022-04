LA FÊTE DU VÉLO, 23 avril 2022, .

LA FÊTE DU VÉLO

2022-04-23 – 2022-04-24

Le Marché du Lez by Synerg-In organise « La fête du vélo », véritable point de rencontre, un lieu unique pour se balader au soleil et partager des moments conviviales en familles et entre amis.

Véritable condensé d’initiatives créatives, il invite à un nouvel art de vivre ; responsable et local en résonance avec la Mobilité saine et écologique.

Nous ouvrons notre tiers-lieu pour initier à cette nouvelle alternative de déplacements urbains, ainsi promouvoir tous les acteurs du monde du vélo et des autres mobilités douces.

Nous accueillerons et rassemblerons au cœur de notre village Marché du Lez : des ateliers réparations, stands de sensibilisation, intervenants location de vélos, trottinettes, démos, animations… et bien plus encore.

L’occasion aussi pour des associations de proposer leur programme et d’encourager le plus grand nombre à passer le cap et d’adopter une mobilité saine et douce dans leur quotidien.

Associations, artisans, commerçants, désireux d’initier des adeptes à la mobilité urbaine, contactez-nous si vous souhaitez y participer!

Les familles, amis, amateurs du vélo, êtes-vous prêts à « muscler vos mollets ? Venez découvrir, louer, troquer, acquérir des équipements dans toutes leurs formes !

Rdv au marché du Lez ! Venez nombreux….

