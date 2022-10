La Fête du Train Miniature au musée HistoRail Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2022-10-26 16:30:00 – 2022-10-26 18 rue de Beaufort Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 14h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€/adulte, 4€/enfant de 8 à 18 ans, gratuit pour les – de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com La fête annuelle du Train miniature est l’occasion pour HistoRail de mettre en scène l’ensemble de ses réseaux de trains miniatures, disposés au sein des collections de matériels réels pour compléter les explications. Visites guidées commentées des 2 salles et des extérieurs, avec de nombreuses circulations. Arrivée sur le réseau en Zéro (0,1/43,5e) d’une nouvelle locomotive à vapeur 140C. Présentation du programme de numérisation et commande informatique du réseau HD de Saint-Léonard de Noblat. Lancement du club de modélisme, avec Conception Assistée par Ordinateur, impression 3D et machines à commande numérique. 18 rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat

