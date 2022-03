La Fête du Train au Pays des Grands Noms Meursault, 10 décembre 2022, Meursault.

La Fête du Train au Pays des Grands Noms RD 974 Centre Sportif Hubert Rougeot Meursault

2022-12-10 – 2022-12-11 RD 974 Centre Sportif Hubert Rougeot

Meursault Côte-d’Or Meursault

5 5 EUR Les portes du Centre Sportif Hubert Rougeot Meursault s’ouvrent à nouveau sur « La Fête du Train au Pays des Grands Noms ». Nombreux sont les passionnés de modélisme ferroviaire à avoir manifesté leur intérêt et leur volonté de créer en exclusivité pour notre manifestation des projets ambitieux !

Cette 6ème édition accueillera en exclusivité, sur une surface d’environ 2500 m², des modèles uniques, réseaux, dioramas, modules qui seront présentés sous forme de “quais” :

– « Quai réseaux », dioramas, modules, clubs…

– « Quai artisans », sociétés, entreprises…

– « Quai boursiers », vente de matériel neuf et de collection

– « Quai culturel» librairies, affiches….

Ces quais permettront de conduire le visiteur, considéré comme un « voyageur », à parcourir un itinéraire de découverte, « une sorte de dégustation d’une appellation à l’autre ».

La thématique de l’exposition sera les réseaux secondaires et chemins de fer de campagne.

Espace proposant boissons chaudes et fraîches. Petite restauration sur place. Plateaux repas. Vaste parking et accès pour les personnes handicapées.

contact@fetedutrain-meursault.fr +33 3 80 21 25 90 http://www.fetedutrain-meursault.fr/

Les portes du Centre Sportif Hubert Rougeot Meursault s’ouvrent à nouveau sur « La Fête du Train au Pays des Grands Noms ». Nombreux sont les passionnés de modélisme ferroviaire à avoir manifesté leur intérêt et leur volonté de créer en exclusivité pour notre manifestation des projets ambitieux !

Cette 6ème édition accueillera en exclusivité, sur une surface d’environ 2500 m², des modèles uniques, réseaux, dioramas, modules qui seront présentés sous forme de “quais” :

– « Quai réseaux », dioramas, modules, clubs…

– « Quai artisans », sociétés, entreprises…

– « Quai boursiers », vente de matériel neuf et de collection

– « Quai culturel» librairies, affiches….

Ces quais permettront de conduire le visiteur, considéré comme un « voyageur », à parcourir un itinéraire de découverte, « une sorte de dégustation d’une appellation à l’autre ».

La thématique de l’exposition sera les réseaux secondaires et chemins de fer de campagne.

Espace proposant boissons chaudes et fraîches. Petite restauration sur place. Plateaux repas. Vaste parking et accès pour les personnes handicapées.

RD 974 Centre Sportif Hubert Rougeot Meursault

dernière mise à jour : 2022-03-25 par