Programme sous réserve d’évolution :

– samedi à Hautacam : course de draisiennes, sculptures de ballons, rando-cyclo en soirée et repas avec concert.

– dimanche en centre-ville à Argelès-Gazost : stands et animations autour du vélo, rando-cyclo patrimoine, brocante à vélo…

En attendant l’arrivée du Tour de France au sommet du Hautacam, le 21 juillet prochain, venez profiter d’une journée festive sur le domaine.

L’opération s’inscrit dans le cadre plus global des actions menées par le Tour de France, mais aussi de Mai à Vélo.

