Scorbé-Clairvaux Place Étienne Chérade de Monbron Scorbé-Clairvaux, Vienne la fête du timbre Place Étienne Chérade de Monbron Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

la fête du timbre Place Étienne Chérade de Monbron, 25 septembre 2021, Scorbé-Clairvaux. la fête du timbre

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à Place Étienne Chérade de Monbron

Exposition philatélique sur le thème “Le timbre fait son cinéma ” avec compétition philatélique, jeux y compris pour les enfants, associée à un rassemblement de vieilles voitures.

passe sanitaire

Le timbre fait son cinéma Place Étienne Chérade de Monbron Place Etienne Chérade de Monbron 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T09:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux, Vienne Autres Lieu Place Étienne Chérade de Monbron Adresse Place Etienne Chérade de Monbron 86140 Scorbé-Clairvaux Ville Scorbé-Clairvaux lieuville Place Étienne Chérade de Monbron Scorbé-Clairvaux