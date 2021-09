Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin La Fête du timbre à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Fête du timbre à Saint-Quentin Saint-Quentin, 25 septembre 2021, Saint-Quentin. La Fête du timbre à Saint-Quentin 2021-09-25 – 2021-09-25

Saint-Quentin Aisne Exposition philatélique avec bourse multi collections.

Emission d’un timbre 1er jour. Bureau temporaire de La Poste.

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.

Espace Henri Matisse. Exposition philatélique avec bourse multi collections.

Emission d’un timbre 1er jour. Bureau temporaire de La Poste.

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.

Espace Henri Matisse. +33 6 87 46 08 40 Exposition philatélique avec bourse multi collections.

Emission d’un timbre 1er jour. Bureau temporaire de La Poste.

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.

Espace Henri Matisse. PIXABAY dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.85253#3.28045