La Fête du Timbre 2023 à Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Fête du Timbre 2023 à Saint-Quentin, 11 mars 2023, Saint-Quentin . La Fête du Timbre 2023 à Saint-Quentin 36 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne

2023-03-11 08:30:00 – 2023-03-12 17:30:00 Saint-Quentin

Aisne 6 L’Union philatélique Saint-Quentinoise vous convie à la Fête du Timbre 2023 les samedi 11 et dimanche 12 mars au Casino à Saint-Quentin. Exposition et vente de souvenirs philatéliques (timbres, enveloppes, cartes postales…) avec bourse multi-collections (monnaies, capsules de champagnes, voitures miniatures, vinyles, bibelots, tableaux…).

Bureau temporaire de La Poste Thème 2023 : le vélo et le cyclotourisme.

Emission d’un timbre 1er jour, enveloppes et carte locale 2023.

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30. L’Union philatélique Saint-Quentinoise vous convie à la Fête du Timbre 2023 les samedi 11 et dimanche 12 mars au Casino à Saint-Quentin. Exposition et vente de souvenirs philatéliques (timbres, enveloppes, cartes postales…) avec bourse multi-collections (monnaies, capsules de champagnes, voitures miniatures, vinyles, bibelots, tableaux…).

Bureau temporaire de La Poste Thème 2023 : le vélo et le cyclotourisme.

Emission d’un timbre 1er jour, enveloppes et carte locale 2023.

Entrée gratuite de 8h30 à 17h30. jeanmarc.vinot@outlook.fr +33 6 87 46 08 40 Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse 36 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin /

La Fête du Timbre 2023 à Saint-Quentin 2023-03-11 was last modified: by La Fête du Timbre 2023 à Saint-Quentin Saint-Quentin 11 mars 2023 36 rue du Général Leclerc Saint-Quentin Aisne Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne