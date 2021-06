Lille Jardin Hoover Lille, Nord La fête du sport à Hoover Jardin Hoover Lille Catégories d’évènement: Lille

Jardin Hoover, le samedi 12 juin à 14:00

Le samedi 12 juin 2021 de 14h à 18H au jardin Hoover, venez vous initier au freestyle et au hip-hop. Des ateliers sport et nutrition, des jeux gonflables, des animations basket et football et bien d’autres surprises vous y attendent. Ambiance festive garantie !

Gratuit

Le centre social La Busette vous invite au jardin Hoover ! Jardin Hoover 1 rue Louis Dupied Lille Lille-Centre Nord

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T18:00:00

