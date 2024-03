La Fête du Solstice à la Ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec, dimanche 23 juin 2024.

La Fête du Solstice à la Ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec Finistère

Baume Shanti, Facteur Mouton et Pépi Berry vous accueillent pour vous faire visiter les coulisses de la ferme…

Avec aussi le marché des producteurs, artisans et herboristes, des ateliers et animations, démonstration de distillation, visite du jardin des Simples, visite de la pépinière, visite du fournil, visite de la ferme autonome, théâtre, concerts, restauration sur place et entrée libre !

Tout le programme détaillé à venir prochainement… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 21:00:00

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h

Bannalec 29380 Finistère Bretagne contact@baume-shanti.fr

L’événement La Fête du Solstice à la Ferme de Quimerc’h Bannalec a été mis à jour le 2024-03-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS