La Fête du Sel Salies-de-Béarn, 8 septembre 2022, Salies-de-Béarn.

La Fête du Sel Salies-de-Béarn

2022-09-08 – 2022-09-11

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salies-de-Béarn

La Heste de la Saü (la Fête du sel) est devenue au fil des années le rendez-vous incontournable de toute une région fière de son sol, de ses traditions, de son sel. Durant 4 jours, la ville fête son or blanc : marché artisanal et de produits locaux, course de porteurs de sameaux et de porteuses de herrades, défilé des confréries, concerts, spectacles de danses béarnaises, défilé de chars s’invitent à la Fête du Sel”, bandas…

Entre joie et bonne humeur, rien n’est trop grand pour célébrer ce trésor !

+33 6 40 42 63 15

©OTBDG

Salies-de-Béarn

