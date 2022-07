La Fête du Sel Salies-de-Béarn, 8 septembre 2022, Salies-de-Béarn.

La Fête du Sel

Avenue du Maréchal Leclerc Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc

2022-09-08 19:00:00 – 2022-09-08

Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc

Salies-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

A partir de 19h : soirée Cantère avec l’Orphéon et « histoirottes » . Si on ne présente plus l’Orphéon, mais que sont les « histoirottes » ? Petites anecdotes et grands souvenirs de la vie salisienne, de son patrimoine, et des villages environnants, elles sauront vous faire découvrir ces pages de notre histoire locale, souvent truculentes mais toujours passionnées. Des images, des chansons, il ne manque que quelques spécialités culinaires locales et un petit verre de rosé du pays, à la main, pour passer une formidable soirée.

A partir de 19h : soirée Cantère avec l’Orphéon et « histoirottes » . Si on ne présente plus l’Orphéon, mais que sont les « histoirottes » ? Petites anecdotes et grands souvenirs de la vie salisienne, de son patrimoine, et des villages environnants, elles sauront vous faire découvrir ces pages de notre histoire locale, souvent truculentes mais toujours passionnées. Des images, des chansons, il ne manque que quelques spécialités culinaires locales et un petit verre de rosé du pays, à la main, pour passer une formidable soirée.

A partir de 19h : soirée Cantère avec l’Orphéon et « histoirottes » . Si on ne présente plus l’Orphéon, mais que sont les « histoirottes » ? Petites anecdotes et grands souvenirs de la vie salisienne, de son patrimoine, et des villages environnants, elles sauront vous faire découvrir ces pages de notre histoire locale, souvent truculentes mais toujours passionnées. Des images, des chansons, il ne manque que quelques spécialités culinaires locales et un petit verre de rosé du pays, à la main, pour passer une formidable soirée.

©OTBDG

Salle Jean Monnet – Pavillon Saleys Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-07-01 par