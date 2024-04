La fête du sel Arles, dimanche 19 mai 2024.

L’association Camargo Souvajo organise une journée avec danses traditionnelles, jeux et repas.

à 10h ouverture du marché du terroir autour des arènes.

à 10h bénédiction du sel et des chevaux à la chapelle de Salin-de-Giraud.

à 12h jeux de gardians et carroussel d’amazones aux arènes.

à 13h repas du terroir / 25€

à 15h spectacle gratuit avec Camargo Souvajo et La Poulido de Gemo .

Début : 2024-05-19 10:00:00

Salin-de-Giraud

Arles 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

