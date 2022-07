La Fête du Sel

La Fête du Sel, 11 septembre 2022, . La Fête du Sel



2022-09-11 08:00:00 – 2022-09-11 Dernière journée de la fête du sel : on en profite encore !

8h : estanquets des associations, place du Bayaà.

10h : marché artisanal, dans les rues de la vieille ville.

10h : grande messe chantée en béarnais, église de Saint Vincent.

11h : défilé des villages et associations, de l’église à la place du Bayaà.

11h30 : intronisations des personnalités.

12h : démonstration de danses béarnaises sur la place du Bayaà.

13h : grand repas de la Heste au rythme des bandas, au Bayaà (sur réservation 25€).

15h15 : défilé de 17 chars sur le thème « Les animaux s’invitent à la Fête du Sel », animé pas les bandas.

18h : championnat du monde des porteurs de sameaux, au Bayaà.

19h : soirée au Bayaà avec Hesti Music. Dernière journée de la fête du sel : on en profite encore !

19h : soirée au Bayaà avec Hesti Music. Dernière journée de la fête du sel : on en profite encore !

19h : soirée au Bayaà avec Hesti Music.

