La Fête du Sel



2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10

Dès 10h, grand marché artisanal dans les rues de Salies, concours de peintres et espace enfants avec jeux et manège au jardin public.

15h : la trottisel, grande nouveauté 2022 avec son championnat de trottinettes pour les enfants de 6 à 10 ans au jardin public.

17h : championnat du monde de porteuses de Herrades et Herradinettes, place du Bayaà.

19h30 : le traditionnel dîner de la Jurade à la place du Bayaà (12€).

21h : soirée au Bayaà animée par le groupe Sink.

