La Fête du Sel

La Fête du Sel, 9 septembre 2022, . La Fête du Sel



2022-09-09 20:00:00 – 2022-09-09 Ce vendredi, grande soirée de folklore local en compagnie de los Hardidets de Mazerolles et Elgarrekin d’Hasparren. Voici donc les meilleurs groupes de notre terroir qui sauront emporter le public dans une farandole de chansons et de bonne humeur ! Ce vendredi, grande soirée de folklore local en compagnie de los Hardidets de Mazerolles et Elgarrekin d’Hasparren. Voici donc les meilleurs groupes de notre terroir qui sauront emporter le public dans une farandole de chansons et de bonne humeur ! +33 6 40 42 63 15 Ce vendredi, grande soirée de folklore local en compagnie de los Hardidets de Mazerolles et Elgarrekin d’Hasparren. Voici donc les meilleurs groupes de notre terroir qui sauront emporter le public dans une farandole de chansons et de bonne humeur ! ©Choeur de Sel dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville