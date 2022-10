La fête du santon en Pays d’Aubagne et de l’Étoile Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhne Le temps d’un week-end, des créations issues de toute la région mettront à l’honneur le savoir-faire et la tradition ancestrale des maitres-santonniers. De nombreuses animations sont prévues sur les deux jours : danses folkloriques, ateliers de peinture de santon, démonstration modelage et dé­couverte du métier de santonnier sans oublier les fameux santons en chocolat…Les enfants pourront écrire leur lettre au père Noël et la glisser dans la boite aux lettres de sa maison.



Gérard AMAT – Les santons du Cavare (Santons/Décors)

Laurence AMBLARD – Laurence Amblard (Céramiste)

Laurence ARLAUD – Paysages et crèches de Laurence (Crèches)

Christine CASANOVA – Atelier Casa (Santons)

Françoise CONTAT – Atelier Contat (Santons)

Danielle CRIPPA – Les santons du Garlaban (Santons/Décors)

Alice & Clara DE LA FOREST – Santons de la Forest (Santons)

Lydia GARCIA – Santons d’Analy (Santons)

Christelle LACOSTE – Sud passion (Accessoires)

Patricia LACOUR – Crèches et Passions Provençales (Crèches)

Martine MORINO – Les Cent Tons de Mamie (Santons)

Jean-Baptiste PIBOULEAU – Le monde miniature de JB (Décors/Accessoires)

Anne-Laure VOURIOT BEAUMOND – Santons Beaumond-Vouriot (Santons) Inspirée de la Biennale de l’Art santonnier, Aubagne vous invite à l’un des rendez-vous phare de la région. accueil@tourisme-paysdaubagne.fr +33 4 42 03 49 98 Aubagne

