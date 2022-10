La fête du safran Brugnac, 19 octobre 2022, Brugnac.

La fête du safran

L’Auberge du Cheval Blanc Brugnac Lot-et-Garonne

2022-10-19 – 2022-10-22

Brugnac

Lot-et-Garonne

Brugnac

L’ Auberge du cheval blanc vous propose une semaine de découverte du safran :

ateliers émondage et dégustation, cueillette de croccus, menu composé autour du safran le mercredi, vendredi et samedi soir, et jeudi midi, pause gourmande, animations pour les enfants…

Réservation conseillée.

+33 5 53 83 21 95

©Auberge Cheval Blanc

Brugnac

