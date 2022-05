La Fête du Ruisseau Marseille 15e Arrondissement, 28 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

La Fête du Ruisseau Médiathèque Jorgi Reboul et arrêt du bus 51 à Septèmes Cité des arts de la rue – Jardin de la cascade Marseille 15e Arrondissement

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 17:00:00 Médiathèque Jorgi Reboul et arrêt du bus 51 à Septèmes Cité des arts de la rue – Jardin de la cascade

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Trois week-end pour prendre soin du fleuve côtier Caravelle Aygalades, avec des ramassages, des conférences, des balades, des treks et de la danse! r nSamedi 28 mai de 10h à 17h : balade de l’aval, balade collective : habiter l’embouchure r r nVendredi 3 juin de 9h30 à 16h avec un pique-nique partagé r nOpération Calanques Propres avec Mer-Terre -Jardin de la cascade des Aygalades – Cité des arts de la rue. r nA 18h conférence : redessiner le lit d’une rivière… r nAvec Nicolas Debiais, médiathèque Jorgi Reboul, Septèmes. r r nSamedi 4 jui r nDécouverte des jardins et des initiatives botaniques qui bordent les rives du ruisseau, dans le cadre de Rendez-vous au jardin. r nOpération Calanques Propres avec Mer-Terre à Septèmes. r nA découvrir tout au long de la journée la machine à renaturer par Les Arts de la crue, La Balade sonore du ruisseau, un Podcast in situ, une bibliothèque sauvage du ruisseau par JF Marc, des Matières à mémoires par C.Deschamps Prince et Nelo Gevers. r r nBalade du Caprisun de 9h à 17h r nSuivre la piste de la pochette brillante nous entraîne dans les méandres de la rivière…Par le collectif SAFI et le Bureau des guides du GR 2013, le CIQ de St Antoine. r r nA partir de 11h30 activités sur les rives r nDes animations pour comprendre le ruisseau à la Cité des Arts. Les ateliers du ruisseau, la pêche aux gammares, le peuple de la rivière ainsi que leTarot du Ruisseau… r nA 15h et 16h spectacle Commandeau par la Compagnie Pernette r n(durée 15 mn). r r nInitiation trek danse avec Robin Decourcy, pour découvrir la pratique du trek danse et préparer le grand partage des eaux qui aura lieu le samedi suivant du côté des sources dans le massif de l’Etoile. De 15h à 17h sur inscription. r r nKara-EAU-ké r nChansons à partager de 18h à 20h r nCry me a river, L’eau vive, La pluie fait des claquettes… Des chansons qui évoquent l’eau nous en connaissons tous·tes. Entrée libre, gratuit sur inscription. r r nDimanche 5 juin de 10h à 18h r nUn Dimanche aux Aygalades :découverte du Jardin de la cascade et des rives du ruisseau Jardin de la Cascade des Aygalades, Cité des arts de la rue. r nMarché de producteurs locaux de 10h à 15h30, avec la Cité de l’agriculture. r r nConférence Voix d’eau : L’Appel du 5 juin ! r nUne conférence de plein air avec Frédéric Pitaval , par le Bureau des guides du GR2013 r r nLes activités du ruisseau (comme le samedi) r nOn retrouve sur le marché les activités poétiques et scientifiques de la veille rejointes par la Manifestation des images de Geoffroy Mathieu. r n10h-15h30 r r nSpectacle Vol Ephémère à 12h30 (durée 30 mn), par la Cie les Têtes Bêches. r r nBal Trad de 15h à 17h par Etienne Brochier (accordéon) et Sophie Couderc (violon) r r nSamedi 11 juin r nUne journée dans les collines du massif de l’Etoile ou dans le vallon de Fabregoules en habitant collectivement l’amont du ruisseau. r r nTrek Danse de 10h à 17h “Le partage des eaux” par Robin Decourcy, sur inscription. r nPique-nique partagé dans le vallon de Fabregoules, le long du ruisseau r nAteliers et présentation des actions menées par le centre social de la Gavotte Peyret autour du ruisseau. r r nLa balade de Fabregoules par l’association Septèmes Mémoire et Patrimoine de 14h à 15h30, vallon de Fabregoules. r r nLa saga du Turfu : duo de clowns futuristes, écologiques et burlesques, à 15h30 au vallon de Fabregoules .

La Fête du ruisseau est organisée par l’ensemble des acteurs du collectif des Gammares en partenariat avec Lieux publics, la commune de Septèmes,, et de nombreux autres partenaires dont des centres sociaux,des artistes, les riverain.es du ruisseau.

