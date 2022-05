La fête du Rize Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

La fête du Rize

Le Rize, le samedi 1 octobre à 14:00

Le Rize, le samedi 1 octobre à 14:00

Portes ouvertes Pour clore cette saison dédiée aux enfants, le Rize vous ouvre grand ses portes ! Que vous soyez petits ou grands, il y en aura pour tous les goûts. Venez découvrir les archives et ses secrets, colorier les murs de l'exposition (si ! si !), construire la Villeurbanne de vos rêves en Lego ou porter un nouveau regard sur votre médiathèque. Et pour le grand final, des histoires, des chansons et une boule à facettes ! C'est la recette gagnante de la grande boum littéraire… Alors on compte sur vous pour enflammer la piste de danse ! Le programme détaillé sera communiqué quelques semaines avant la fête. Durée : toute l'après-midi / Tout public

2022-10-01T14:00:00 2022-10-01T19:00:00

