Manche

La fête du réseau Solid'R Coutances, 27 février 2022, Coutances.

2022-02-27 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-27 17:00:00 17:00:00

Les membres du réseau Solid'R vous invitent pour un temps d'échange et de partage.

contact@reseau-solidr.fr

