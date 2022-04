La fête du printemps – Vide greniers Plestin-les-Grèves, 24 avril 2022, Plestin-les-Grèves.

Venez nombreux profiter de la fête du printemps des vides greniers plestinais à L’Improbable Café culturel , dans un cadre bucolique.

L’après midi sera enchanté par le Bagad Gwengamp qui joue pour représenter la région de Guingamp et la Bretagne partout en France et à l’étranger et accompagne les artistes renommés et les champions de danse bretonne!

Vous souhaitez vendre vos objets et redonner une seconde vie à ce que vous n’utilisez plus ?? alors n’hésitez plus et inscrivez-vous.

+33 6 13 01 72 79 http://limprobable.fr/

