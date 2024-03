LA FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Geniès-de-Fontedit, samedi 27 avril 2024.

LA FÊTE DU PRINTEMPS Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

La fête du Printemps par Les Rainettes de la Fontaine au boulodrome de 11h30 à 18h00. Évènement familial au programme Jeu de quilles, pêche aux canards, structure de jeux gonflables.

Repas Macaronade et tarte aux pommes

Tarifs 8€ pour les enfants et 10€ pour les adultes

Si pas de repas 2€/enfant à partir de 14h00.

Vente de crêpes et buvette seront sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 11:30:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Boulevard des Condamines

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie

