La fête du printemps Plaisance, samedi 27 avril 2024.

La fête du printemps Plaisance Dordogne

Venez partager un moment convivial en famille au programme

Concerts Keliba, collectif Batouk et Jam Session.

Ateliers légumes fermentés, constructions bois, maquillage/photos et vannerie.

Bar et restauration sur place.

Barbeuk à dispo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 12:00:00

fin : 2024-04-27 20:00:00

1085 Route de Castillonnes

Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

