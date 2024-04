La Fête du printemps Salle du Vieux Chêne Lacq, samedi 13 avril 2024.

Jeux intergénérationnels (quilles, belote, jeux de société) .

19h apéritif suivi du repas (fideua paëlla de pâtes, fromage, salade et café gourmand

23h à 02h Soirée animée par le duo Say Yes, avec Bruno à la guitare et Marie dont la voix sera au service de reprises revisitées. 7 7 EUR.

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

Salle du Vieux Chêne Audéjos

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

