La Fête du Printemps … Gourdon, 3 avril 2022, Gourdon.

La Fête du Printemps … Gourdon

2022-04-03 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Gourdon Lot Gourdon

De 14H30 à 18H :

Différents stands seront installés : animations et jeux.

Maquillage, jeux de balles, lecture, peinture, balade en poney,…… et spectacle musical.

Et pour les plus grands … Vide-greniers de 8H à 18H!

… la journée des enfants !

Tout est conçu pour eux … Un après-midi magique où petits et grands pourront s’amuser et partager plein d’activités !

Et pour les plus grands … Vide-greniers !

creche-ecoutesiljoue@orange.fr +33 5 65 41 35 33

De 14H30 à 18H :

Différents stands seront installés : animations et jeux.

Maquillage, jeux de balles, lecture, peinture, balade en poney,…… et spectacle musical.

Et pour les plus grands … Vide-greniers de 8H à 18H!

©Écoute s’il joue

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-02-11 par