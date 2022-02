La fête du printemps du Lien Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

La fête du printemps du Lien Tarbes, 20 mars 2022, Tarbes. TARBES 23 Route de Pau Tarbes

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 TARBES 23 Route de Pau

Tarbes Hautes-Pyrénées
Au programme :

Vide grenier, troc plantes, animations, initiation skate, initiation cirque, ateliers zéro déchet, restauration sur place. Parking gratuit

L’épicerie de produits locaux “Chez Aurore” sera exceptionnellement ouverte de 10h à 17h camille@lelien-py.com +33 6 82 61 32 88 https://www.lelien-py.com/ TARBES 23 Route de Pau Tarbes

