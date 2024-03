La fête du printemps de Pont-d’Ouilly Rue du Stade René Vallée Pont-d’Ouilly, dimanche 24 mars 2024.

L’épicerie du Coing et le collectif Pampam proposent la fête du printemps avec un marché de producteurs et de nombreuses animations, ateliers et balades botaniques.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24

Rue du Stade René Vallée L’épicerie du Coing

Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie lepicerieducoing@gmail.com

