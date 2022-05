La Fête du Printemps Clohars-Fouesnant, 22 mai 2022, Clohars-Fouesnant.

La Fête du Printemps Clohars-Fouesnant

2022-05-22 – 2022-05-22

Clohars-Fouesnant Finistère

Venez participer la Fête du Printemps

avec l’écho citoyen et l’Arche le Caillou Blanc

Au programme :

– 14 h à 18 h : brocante gratuite

– 15 h à 18 h : épluchage//cuisine//animations pour tous // atelier de réparation de vélo

– 17 h à 20 h : repas de soupes et de smoothies (cuisinés l’après-midi), accompagné de musique.

Événement gratuit, ouvert à tous

La brocante gratuite

Il s’agit d’un vide grenier où chacun peut apporter ce qu’il veut à DONNER. Ce sont des affaires en bon état. Chacun est responsable de son stand et repart avec ses affaires non données à la fin.

Le visiteur reçoit à l’accueil 5 tickets « smile » qui sont à échanger avec les objets souhaités. C’est une façon de remercier celui qui donne. Le visiteur s’engage à ne prendre que ce dont il a besoin, et donc à ne pas revendre après.

La disco soupe

Les Disco-soupes sont des sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits, et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. Des soupes, salades, jus de fruit ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement.

Les Disco-soupes permettent :

L’éducation à une cuisine saine et savoureuse,

La (re)découverte du plaisir de cuisiner,

La création de zones de convivialité non-marchandes, éphémères, dans l’espace public,

Et, bien sûr, la sensibilisation du plus grand nombre au gaspillage alimentaire.

Un événement pour favoriser le vivre-ensemble

Organiser une Disco-soupe fait particulièrement sens pour le Caillou Blanc, communauté de l’Arche, où chacun est accueilli, avec ce qu’il est, ses capacités et ses fragilités. L’Arche donne à voir la beauté de ceux qui peuvent être abîmé par la vie. C’est donc tout naturellement que L’Arche le Caillou Blanc propose cet événement festif, à visée écologique et social, en faveur d’une société plus fraternelle.

L’événement vise à développer la solidarité, sensibiliser à la différence, au vivre ensemble, en mélangeant les publics autour d’un intérêt commun : le respect de la planète.

Les 2 partenaires organisateurs

L’Arche de Caillou Blanc est une association basée à Clohars-Fouesnant qui accueille une quarantaine de personnes en situation de handicap. Ces personnes vivent, travaillent et partagent leur quotidien avec une équipe de salariés, de jeunes volontaires en service civique et de bénévoles.

L’association l’écho-citoyen œuvre depuis cinq ans à Clohars Fouesnant pour une dynamique de village engagée. Elle propose diverses activités au cœur du bourg afin de permettre aux habitants de se rencontrer et de s’impliquer dans une démarche citoyenne et conviviale : soirées jeux, café tricot, jardin partagé, ramassage de déchets, réparation de vélo….

Contact

L’écho citoyen : echo.citoyen29@gmail.com

Association l’arche le caillou blanc : accueil@arche-lecailloublanc.org

dernière mise à jour : 2022-05-06 par