La Fête du Printemps au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin, samedi 6 avril 2024.

Le Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane s’apprêtent à fêter le Printemps comme il se doit les samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 18h !

• Fabrication et dégustation de beurre à l’ancienne dans la laiterie.

• Métiers ambulants en démonstration du rémouleur au cireur de chaussures, en passant par le vitrier, démonstration de typographie, dictée à la plume, présentation des objets insolites.

• Bénévoles en costume d’époque.

• Jeux picards et jeux forains pour le bonheur de toutes et tous sur la place du village.

• Pêche miraculeuse à l’ancienne pour les enfants.

• Pause goûter possible avec gaufres faites maison, dégustation de chicorée LEROUX au café de la place (à la charge du visiteur).

Le +++ du dimanche Marché artisan et ateliers pour enfants !

• Viens décorer tes gâteaux avec les biscuits de Lolotte !

• Viens personnaliser un rondin de bois pour accrocher dans ta chambre avec Laure de BOIS et NATURE !!

• Viens fabriquer ta bougie en cire d’abeille avec Christian « l’happy culteur » du RUCHER du PETIT CLOS de BUSSY.

• Et d’autres exposants Myaleen et sa nouvelle collection printemps été et fragrances estivales de bougies et fondants pour la maison.

• Hélène Touboul et sa porcelaine peinte à la main, et les autres…

Tarifs Adultes 10 € / Enfants (6 à 16 ans) 6,70€ / Gratuit pour les de 6 ans. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

5 rue de La Fère

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France metiersdantan@orange.fr

L’événement La Fête du Printemps au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-03-29 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois