La fête du printemps à l’Atelier le samedi 23 mars Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, samedi 23 mars 2024.

La fête du printemps à l’Atelier le samedi 23 mars Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados

Le samedi 23 mars, on fête le printemps à l’Atelier, avec deux animations en lien avec la nature, et son élan créatif.

La journée débutera à 10h30, avec une conférence donnée par les adhérents de l’association condéenne La belle abeille du Noireau, sur la thématique Passion apiculture, je me lance !

L’occasion de recueillir de précieux conseils pour passer le cap et installer une ruche chez soi. Une initiative précieuse, quand on sait que l’on estime désormais le taux de mortalité des abeilles à 30 %, et qu’elles assurent la pollinisation de 80% des plantes et de 90% des arbres fruitiers.

Entrée libre et gratuite.

Puis à 14h, place à un atelier sur inscription de Christine Chalmel, avec comme objectif la création d’un journal créatif. Une nouvelle tendance, dans la mouvance du développement personnel, qui vise a renouveler la manière de tenir son journal intime, basé sur les forces de l’art-thérapie, de la psychologie, du journal d’artiste et sur de multiples techniques de développement de la créativité. Il combine l’écriture, le dessin et le collage.

Gratuit sur inscription au 02 31 69 41 16.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Condé-sur-Noireau 9/11 rue St Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

L’événement La fête du printemps à l’Atelier le samedi 23 mars Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2024-02-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie