Genève Bains des Pâquis Genève La fête du premier Aout « Au fil de l’eau » Bains des Pâquis Genève

La fête du premier Aout « Au fil de l’eau » Bains des Pâquis, 1 août 2021-1 août 2021, Genève. La fête du premier Aout « Au fil de l’eau »

Bains des Pâquis, le dimanche 1 août à 08:00

« Laissez-vous envoûter par le charme et la beauté des sirènes et tritons aux Bains des Pâquis, lors des intermèdes aquatiques. »

0

LES SIRENES ET TRITONS DES BAINS / CH Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève Les Pâquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T08:00:00 2021-08-01T09:00:00

Détails Autres Lieu Bains des Pâquis Adresse Quai du Mont-Blanc 30 Ville Genève lieuville Bains des Pâquis Genève