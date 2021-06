Genève Bains des Pâquis Genève La fête du premier aout » Au fil de l’eau » Bains des Pâquis Genève Catégorie d’évènement: Genève

La fête du premier aout » Au fil de l'eau » Bains des Pâquis, 1 août 2021-1 août 2021, Genève.

Bains des Pâquis, le dimanche 1 août à 10:30

C’est l’histoire de quatre jeunes femmes allochtones à qui l’on demande d’organiser une fête aux allures patriotiques suisses. Au fond d’une ferme, elles trouvent quelques vieux lampions, une grosse cloche et un chansonnier… Plus loin, le feu crépite déjà̀, les invités s’y réunissent tout autour. Elles espèrent qu’ils vont chanter et qu’ils seront heureux, comme au bon vieux temps, comme habités d’une histoire collective, de légendes et de folklore.

DU FEU DE DIEU / CH ( Chansons festives suisses néo-traditionnelles) Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30 Genève Les Pâquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T10:30:00 2021-08-01T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Étiquettes évènement : Autres Lieu Bains des Pâquis Adresse Quai du Mont-Blanc 30 Ville Genève lieuville Bains des Pâquis Genève